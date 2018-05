Sonnige Kommune voller Juwelen

04.05.2018, 11:11 Uhr

Noch bis Ende Mai gibt es die vergünstigte "See-Card" für die Badesaison am Stubenbergsee.

Stubenberg am See hat sich bereits für die Sommersaison "herausgeputzt", zigtausende Gäste werden wieder am größten von Menschenhand geschaffene Badesee, in der Tierwelt Herberstein, in den drei Schlössern Schielleiten, Herberstein und Stubenberg erwartet. Zum bunten Veranstaltungsreigen kommt ein vielfältiges gastronomisches Angebot. In wenigen Wochen wird mit dem Cafè "Zum Ursprung" in Buchberg ein weiteres Lokal eröffnen. Vergünstigte Saisonkarten für den Stubenbergsee sind im Gemeindeamt noch bis 31. Mai erhältlich. Der Preis für die Erwachsenenkarte beträgt im Vorverkauf 45 Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren 20 Euro, bis zu sechs Jahren ist der Badeeintritt während der gesamten Saison kostenlos.

Wasserlandpreis 2018

In diesem Jahr hat die Gemeinde Stubenberg am See, wie Bürgermeister Alexander Allmer stolz berichetet, in der Kategorie "Natur- und Erholungsraum Gewässer" den Wasserlandpreis 2018 gewonnen. Zudem freut es den Bürgermeister, auch wenn der Preis "Wasserfoto des Jahres" an eine andere Gemeinde ging, dass so viele Stubenberger Bewohner das kostbare Wasserjuwel vor der Haustür zu schätzen wissen und wunderschöne Seefotos im Rahmen des Bewerbs selbst aufgenommen haben.Ein wichtiges Anliegen ist der Gemeinde der Erhalt und die Verbesserung der Wasserqualität des Stubenbergsees. Daher wird im kommenden Sommer am Südufer eine Tiefenwasserbelüftung durchgeführt. Dabei wird das Seewasser mit Sauerstoff angereichert. Mit dieser vorsorgenden Maßnahme soll die hohe Wasserqualität des weit über Regionsgrenzen hinaus beliebten Badesees umgeben von idyllischer Natur langfristig abgesichert werden.

Barrierefreiheit

Baumaßnahmen sind in diesem Jahr aber auch im Gemeindeamt inmitten des schmucken Ortszentrums vorgesehen. Durch den Einbau eines Lifts werden künftig die Gemeindestube und ebenso das Büro des Tourismusverbandes für die Bevölkerung barrierefrei zugänglich gemacht. Infrastrukturell, in der Bildung und Kinderbetreuung sowie in der Nahversorgung ist die blühende Tourismuskommune ebenfalls bestens aufgestellt. Eine rege Vereinstätigkeit herrscht in den diversen Sparten von der Kultur bis zum Sport.übereine fortschrittliche Infrastrukturund ein einladend gestaltetesZentrum mit bester Nahversorgungin allen Bereichen.