Steirerg’wand aus zweiter Hand

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet der Verein „Wir für das Haus der Frauen“ einen Trachtenflohmarkt.

„Trachtiges“ in jeglicher Form können Sie am Samstag, 13. Mai 2017 von 9 bis 17 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein kostengünstig erwerben. Ob Dirndlkleid, Lederhose, Steireranzug, Schuhe, Schmuck, usw. - die Auswahl ist enorm.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt zur Gänze dem Haus der Frauen – Erholungs- und Bildungszentrum zugute.

Infos: www.hausderfrauen.at, Tel. 03113/2207, Mail: kontakt@hausderfrauen.at