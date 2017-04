Stromspeicher als Schlüsseltechnologie

29.04.2017, 08:18 Uhr

Großes Interesse bei der regionalen Info-Veranstaltung und Studienreise Strom-Batteriespeicher in St. Johann in der Haide.

Die Leader-Region Thermenland-Wechselland arbeitet zusammen mit ihren Kooperations-Partnern intensiv am Projekt „Auf dem Weg zur Stromspeicher-Vorreiterregion“. Bei einer Informations-Veranstaltung beim Kirchenwirt in St. Johann in der Haide und einer regionalen Studienreise mit der Präsentation von Best-Practice-Beispielen wurde Interessenten bewusst gemacht, dass Strom-Batteriespeicher als eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende gelten. Konkret werden nun alle bei der Energieregion Oststeiermark von Privatpersonen, Landwirten, Unternehmen und Gemeinden aus der LAG Thermenland-Wechselland eingereichten Erhebungsbögen analysiert und-Erstberatungen für die geeignetsten geplanten Strom-Batteriespeicher Umsetzungen angeboten. Inhalt dieser Erstberatung ist eine Standortbesichtigung und die Erhebung der wichtigsten Grundlagen für eine Stromspeicheranwendung, diese sollen bereits Anfang bis Mitte Mai durchgeführt werden. Wenn auch Sie an diesem Gesamtprojekt interessiert sind, wenden Sie sich bitte an die Energieregion Oststeiermark GmbH, www.erom.at