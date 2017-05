Stubenberg macht den Sommer zum Genuss

04.05.2017, 16:40 Uhr

Kulinarik und Veranstaltungshöhepunkte verlocken zum Verweilen.

Neben der vielfältigen Schönheit der Natur und schmackhaften heimischen Spezialitäten in 140 Apfelland-Kulinarikbetrieben bietet Stubenberg am See, eine der acht Gemeinden der Tourismusregion Apfelland-Stubenbergsee, im kommenden Sommer eine Fülle an Veranstaltungen für alle Gschmäcker und jedes Alter. So richtig los geht es mit dem Feiern beim großen See-Festival am Samstag, 8. Juli, bei freiem Eintritt auf dem Seegelände. Acht Musikgruppen unterhalten die Besucher bei den Seebetrieben.Ein einzigartiger Höhepunkt mit vier Vorstellungen wird für Musik- und Pferdeliebhaber von 13. bis 16. Juli im Schloss Schielleiten geboten. Im Rahmen der Styriate wird die Barockoper "La Margarita" mit 12 Pferden des Ross-Balletts "Epona" erstmals im Schlosspark aufgeführt. Parkmöglichkeiten gibt es am Stubenbergsee, die Gäste werden per Shuttlebus zum Schloss gebracht. Vor der Kulisse des Stubenbergsees geht am 5. August das beliebte Konzert "Symphonic meets Rock" über die Bühne. Ebenfalls am 5. August gibt es ein Highlight für alle Edelsser-Fans bei "Trocht auf d'Nocht" im Gewerbepark.

Kulinarikführer

Für die Tourismusregion Apfelland gibt es einen eigenen Kulinarikführer, der kostenlos unter info@apfelland.info angefordert werden kann. Detaillierte Informationen zu Veranstaltungen, sämtlichen Freizeitangeboten und Beherbergungsbetrieben sind auf der Homepage www.apfelalnd.info zu finden.