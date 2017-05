Thema Erbrecht bewegte das Publikum in Söchau

05.05.2017, 15:59 Uhr

Großes Interesse herrschte beim Vortrag von Notar Paulus Halbauer im Kultursaal Söchau.

Auf Einladung der Gemeinde Söchau referierte der öffentliche Notar Paulus Halbauer zu den Erbrechtsänderungen, die 2017 in Kraft getreten sind. Der gefüllte Kultursaal bewies das große Interesse an dieser Thematik. Mit dabei waren auch Bürgermeister Josef Kapper und Vize-Bgm. Gerald Großschädl.Im Vortrag kamen unter anderem Bereiche wie die Besserstellung von Ehegatten und eingetragenen Partnern, die neuen Formvorschriften für Testamente, das Pflegevermächtnis, Klarheiten bei Scheidung bzw. Trennung der Partnerschaft, die Änderung des Pflichtteilsrechtes sowie die Erweiterung von Enterbung und Pflichtteilsminderung zur Sprache. Ein weiterer Schwerpunkt wurde auch auf das Thema "Vorsorgevollmacht" und Patientenverfügung gelegt.Im Anschluss wurden in der Diskussion brennende Fragen, wie "Wie muss ein Testament ausschauen?", "Wie erbt der Lebensgefährte" und "Was ist ein Pflegevermächtnis" behandelt.