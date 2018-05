Tierwelt Herberstein unter den Top 5 der steirischen Ausflugszielen!

04.05.2018, 08:14 Uhr

Top-Ausflugsziele der Steiermark: Tierwelt Herberstein ist Publikumsmagnet im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Jedes Jahr erhebt der Steiermark Tourismus die beliebtesten und meistbesuchten Ausflugsziele in unserem Bundesland. Unter den Top-Ausflugszielen der Steiermark findet sich auch der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld oft wieder. Nach dem Grazer Schlossberg mit 896.000 Besuchern im Jahr 2017, dem Universalmuseum Joanneum (580.911), der Zotter Schokoladenmanufaktur bei Riegersburg (265.000) und dem Dachstein mit Sky Walk (264.360) liegt die Tierwelt Herberstein mit 218.004 Besuchern im Jahr 2017 unter den Top-5 der meist besuchten Sehenswürdigkeiten der Steiermark.

Von Kulinarik und Kultur bis Action

Labonca Biohof mischt vorne mit

Unter den Top 50 reiht sich mit 17.000 Besuchern auch das Augustiner-Chorherrenstift Vorau auf Platz 36, das Kräftereich St. Jakob im Walde mit 10.705 Gästen auf Platz 44 und der Ökopark Hartberg mit 10.242 Besuchern auf Platz 47.Bei den Sehenswürdigkeiten ohne bezahlte Eintritte rangiert der Stubenbergsee mit 350.000 Besuchern klar auf Platz 2, auch die Besucherzahlen von Platz 7, der Wallfahrtskirche Pöllauberg (ca. 131.000) und Platz 8, der Pfarrkirche Pöllau inkl. Schloss (ca. 125.000) sowie Platz 12, die Themengärten von Pöllauberg (ca. 82.000) können sich sehen lassen.Bei den 10 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten mit Veranstaltungsschwerpunkt kommt das Museum Hartberg mit 9.780 Besuchern auf Platz 8. Bei den kulinarischen Ausflugszielen kommt keiner an die Zotter Schokoladenmanufaktur ran: 265.000 Besucher im Vorjahr. Doch mit 30.000 Besuchern beim Labonca Biohof in Burgau ist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auch hier unter den Top 5 vertreten.„Ausflüge sind eine wichtige Säule für den heimischen Tourismus. Sowohl die Steirerinnen und Steirer als auch Gäste aus dem In- und Ausland nutzen die vielen Ausflugsmöglichkeiten in der ganzen Steiermark und sorgen damit für Wertschöpfung in den Regionen. Mit dem vielfältigen Angebot aus Natur, Kultur, Wellness und Kulinarik bieten wir alles, was das Herz begehrt“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.Mehr zu den steirischen Ausflugszielen finden Sie auf steiermark.com .