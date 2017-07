Ultraschnelles Internet für Wirtschaftsstandort Ilz

27.07.2017, 12:29 Uhr

Nach der Autobahn folgt in der Marktgemeinde die flächendeckende Anbindung an den "Daten-Highway".

Die Marktgemeinde Ilz foricert als einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte der gesamten Region den Ausbau des Glasfasernetzes. Durch die Errichtung einer zusätzlichen Schaltstelle im Jahr 2016 dehnte die Telekom Austria die Versorgung im Gemeindegebiet auf die Ortsteile Nestelbach und Hochenegg aus. Damit wurde in den beiden Ilzer Katastralgemeinden im Vorjahr eine Geschwindigkeitssteigerung bei den Datenübertragungen im Internet auf bis zu 100 Mbit/s ermöglicht.

Schritt in die Zukunft

Für die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Wirtschaftstandorts Ilz mit über 70 Betrieben und rund 1.800 Arbeitsplätzen ist der Breitbandausbau mit hochleistungsfähigen Glasfaserleitungen ebenso ein zukunftsweisender Schritt wie die Anbindung an das hochrangige Straßennetz. "Aber auch in den Privathaushalten wachsen die Ansprüche. Dort werden ebenso größere Kapazitäten erforderlich", ist Bürgermeister Rupert Fleischhacker zuversichtlich, dass sich bis Ende des nächsten Jahres das Glasfasernetz über das gesamte Marktgemeindegebiet erstreckt.Für 2017 ist der weitere Ausbau der Hochleistungs-Glasfasertechnologie nach erfolgreichen Verhandlungen seitens des Bürgermeisters mit der Telekom Austria fixiert. Im Zuge des Netzausbaus investiert A1 800.000 Euro in Ilz. Für die Marktgemeinde entstehen keine Kosten. Die Netzanbindung erfolgt durch das Förderprogramm "Access" des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie.Aktuell finden Grabungsarbeiten in den Ilzer Ortsteilen Leithen und Buchberg statt. Ein zusätzliches Baulos gibt es ausgehend vom Wählamt Ilz in Richtung Walkersdorf in der Gemeinde Ottendorf an der Rittschein. Zum Einsatz kommt bei den Arbeiten eine hochmoderne Bankettfräse, welche fünf Arbeitsschritte in einem Vorgang erledigt. Die Traktorfräse gräbt in einem Schritt 70 Zentimeter tief, zieht das Kabel ein, sandet das Erdreich, legt ein Warnband und verschließt den Boden wieder. Damit können die Grabungen rasch durchgeführt werden, Behinderungen für Anrainer und Verkehrsteilnhemer beschränken sich auf ein Mindestmaß.