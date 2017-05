Unsere Imker fliegen auf ihre Bienen

11.05.2017, 14:19 Uhr

820 Bienenvölker nennen die 42 Mitglieder des Bienenzuchtvereins Naturpark Pöllauertal ihr eigen. Zur Zeit herrscht im heimischen Bienenstock Hochbetrieb.

Am Ende stehen der Frühstückshonig, die Seife oder gar der Met. Doch bis es dazu kommt, werden die fliegenden Rohstofflieferanten und Blütenbestäuber der Redewendung "fleißig wie die Biene" mehr als gerecht.Wie in einem Bienenstock geht es derzeit auch bei Herbert Cividino in Pöllau zu. Seit 1989 hat sich der Bezirksobmann und Obmann des Bienenzuchtvereins Naturpark Pöllauer Tal der Imkerei verschrieben. Derzeit zählt er 30 Völker sein eigen. Zehn davon stehen direkt neben seinem hauseigenen Kräutergarten in Pöllau. Die anderen verteilen sich auf Standorte in Pöllau, Pöllauberg und Rabenwald.

Fleißig wie die Bienen

Erfahrung als Non Plus Ultra

Infos und Kontakt

Wussten Sie, dass...

Obwohl das Bienenjahr von April bis Oktober eigentlich recht kurz scheint, gibt es immer etwas zu tun. Ein geschulter Imker begleitet seine Bienen nämlich das ganze Jahr über. 820 Bienenstöcke werden derzeit von 42 Mitgliedern des Vereins Naturpark Pöllauer Tal betreut. Jetzt im Frühjahr ist Vermehrungszeit. Auf bis zu 60.000 Bienen kann die Population eines starken Volkes bis Ende Juni heranwachsen. Und da schwirrt es schon einmal ganz gewaltig im "Vereins-Bienenstock". Vor allem jetzt zur Hochsaison."Gerade dreht sich alles um die Schwarmverhinderung. Durch die Zugabe von Mittelwänden wird der brütenden Königin und dem Volk Platz eingeräumt", weiß der 58-Jährige. Auch das erste Honigschleudern steht bereits ins Haus. "Dieses Jahr wird der Blütenhonig allerdings aufgrund des Kälteeinbruchs im April eher gering ausfallen", vermutet Cividino, der selbst neben Wald-, und Wald-Blüten auch Lindenblütenhonig ab Hof anbietet.Jungimkern und solche, die es werden wollen, empfiehlt der Hobbyimker, sich vorab grundlegend über die Bienenzucht und deren Aufwand zu informieren. Denn die bedarf Zeit und Geduld. Dazu empfiehlt Cividino den Besuch von Imkerkursen über den richtigen Umgang mit Bienen, Qualitätsmanagement bis hin zur Bienengesundheit. Auch der Beitritt zu einem Imkerverein ist für Neulinge sehr hilfreich. "Hier können wertvolle Tipps von langjährigen Imkern eingeholt und Informationen ausgetauscht werden", rät Cividino, der mit seiner knapp 30-jährigen Erfahrung gerne Neulingen mit Rat und Tat zur Seite steht.Herbert Cividino ist Obmann des Imkervereins Naturpark Pöllauer Tal. Interessierte können sich bei ihm unter 0664 120 5980 oder kraeutercividino@aon.at melden.Weitere Infos rund um die Biene und Imkerkurse gibt es auf www.imkerzentrum.at - für 500g Honig Bienen 120.000 km zurückzulegen müssen - (3x um die Erde!)- um 1 kg Honig zu sammeln, je nach Blütenart bis zu 10 Millionen Blüten besucht werden müssen.- die Fluggeschwindigkeit der Biene etwa 25 km/h beträgt- eine Biene in ihrem Leben 8000 km zurücklegtWeitere Beiträge zum Thema Imkern und Bienenzucht lesen Sie hier.