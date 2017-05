"Vision für Tourismus soll keine Luftblase sein"

12.05.2017, 08:32 Uhr

Herzlichkeit, Genuss und Authentizität: Thermenland und Vulkanland präsentierten erste Zielsetzungen zur gemeinsamen Tourismusvision 2030.

Die Tourismusverbände Thermenland Steiermark und Steirisches Vulkanland rücken näher zusammen. 400 Teilnehmer diskutierten in 10 Arbeitsgruppen für die Tourismusvision 2030 gemeinsam mit Verantwortlichen der Regionalentwicklung, Gemeinden und Tourismus- und Servicekulturen über mögliche Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie, Gesundheit und Wellness, Kunst, Kultur und Handwerk. Bei einer ersten gemeinsamen Zukunftskonferenz in der Stadthalle Fürstenfeld wurden die Ergebnisse präsentiert.

Lebensqualität ausbauen



Keine Luftblase sein

Authentizität erhalten

"Wir sind auf einem guten Weg. Von allen Beteiligten gab es eine hundertprozentige Übereinstimmung für den gemeinsamen Prozess", hob Vulkanland-Obmann Josef Ober die gute Basis für einen gemeinsamen Markenbildungsprozess hervor.Das gemeinsame Ziel sei klar: eine "nachhaltige Wertschätzung und Produktentwicklung."Die hohe Lebensqualität der Region soll ausgebaut und auch zum touristischen Angebot gemacht werden", betonte Wolfgang Riener, Geschäftsführer des Thermenlandes Steiermark.Durch die einzelnen Arbeitsgruppen soll die Expertise in der Region flächendeckend erhalten bleiben, um durch das gemeinsame Miteinander die Entwicklung voranzutreiben und keine "Luftblase zu sein", wie Vulkanland-Obmann Stellvertreter Toni Gangl betonte.Unterstützt werden die Verbände dabei von der Strategie- und Managementberatung Conos. "Unsere Aufgabe ist es nun mit den Zutaten der einzelnen Gruppen ein Gericht zu kreieren, das allen schmeckt und eine Marke zu schaffen, die attraktiv und einfach verständlich ist", so Tourismusberater Arnold Oberacher.Dieser soll über den Sommer laufen und in einer weiteren Konferenz im September den Arbeitsgruppen präsentiert werden. Anschließend sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Ziel sei, die bestehende Authetizität der Regionen in ihrer Einzigartigkeit auszubauen, "ohne sich dabei zu prostituieren", so Ober.Dem pflichtete auch der Vorsitzender der Leader Region Thermenland-Wechselland Prof. Franz Majcen bei:"Für eine internationale Akzeptanz muss man sich gut aufstellen. Wir möchten unser Rezept dafür selbst kreieren und uns nicht aufdiktieren lassen."