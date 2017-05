Wenn Bildung auf fruchtbaren Boden fällt

05.05.2017, 17:48 Uhr

Großsteinbacherin Eveline Wiesenhofer verbreitet mit neuem Projekt zum gemeinsamen barrierefreien Lernen steirisches Know-how in Europa.

Gemeinsames Lernen soll für alle leichter werden - so lautet das Ziel des EU-geförderten Projektes "SOIL" - („Social Inclusion of Learners“), das vom Sozial-Unternehmen atempo entwickelt wurde. Internationales Know-how zum Thema Inklusion und Bildung wurde in ein eigenes Programm gebündelt und somit europaweit der Boden für Inklusionspraxis im Bildungsbereich aufbereitet.Federführend in der Projekt-Organisation ist dabei die Großsteinbacherin Eveline Wiesenhofer. „Wir wissen aus der Erfahrung, dass nur ein buntes und vielfältiges Lernangebot der Vielfalt der Bedürfnisse unserer Kinder gerecht werden kann. Und genau dafür bieten wir praktische Lösungen an.“ Mittels Lehrer-Fortbildungsseminaren wird dieser Einblick in neue Unterrichtsmethoden vertieft. Nach Absolvierung des SOIL-Seminars setzen die Lehrerinnen und Lehrer die gelernten Methoden direkt im Klassenzimmer um.

Projektstart in Graz

Zum Projekt "SOIL"

Zum Projektstart trafen sich kürzlich im Rahmen einer Fachtagung in der Pädagogischen Hochschule in Graz fast 90 Lehrkräfte. Sie hörten dabei nicht nur neue Methoden für ein gemeinsames, schulisches Lernen, sondern fanden Gelegenheit die neuen Ansätze auch gleich konkret auszuprobieren. In den nächsten zwei Jahren wird SOIL die erfolgreichen Praxis-Modelle von atempo, Schule im Aufbruch und der University of East London in weitere 5 EU-Ländern (England, Niederlande, Slowakei, Deutschland und Rumänien) verbreiten.Ziel des EU-geförderten Projektes ist es, ein inklusives Umfeld in Bildungseinrichtungen zu schaffen, dass die individuelle Entwicklung aller Schüler ermöglicht. Kinder mit Behinderungen oder Migrationshintergrund sollen Unterstützung erhalten, die sie zum Lernen brauchen. Gleichzeitig soll die Gefahr von Diskriminierungen erkannt und gebannt werden.Das nächste SOIL-Praxis-Seminar findet am 24.5.2017 bei atempo in Graz statt.Anmeldung und Infos bei Eveline Wiesenhofer: eveline.wiesenhofer@atempo.at oder Tel.: 0316 81 47 16-0.