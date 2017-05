Wichtigste Lebensader sind die Betriebe

10.05.2017, 15:01 Uhr

Leitbetrieb der Marktgemeinde Ilz ist MAGNA Powertrain mit über 1.000 Beschäftigten.

In der Marktgemeinde Ilz stehen einer Einwohnzahl von rund 3.800 Bewohnern rund 1.600 Beschäftigte im Gemeindegebiet gegenüber. Im Leitbetrieb MAGNA POWERTRAIN im Industriegebiet Neudorf am Autobahnknoten A2 sind mittlerweile über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Damit hat sich die fünftgrößte Kommune des Bezirks in bester verkehrsstrategischer Lage ganz klar als Top-Wirtschaftstandort in der Region und darüber hinaus positioniert. Seitens der Markgemeinde ist Bürgermeister Rupert Fleischhacker zum Einen darum bemüht, die Betriebe vor Ort zu unterstützen, um vorhandene Arbeitsplätze abzusichern und zum Anderen durch möglichst unbürokratische Rahmenbedingungen neue Betriebe anzusiedeln.„Gut gehende Unternehmen und die damit verbundenen Kommunalsteuereinnahmen sind für unsere Marktgemeinde die wichtigste Lebensader. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft in Ilz weiter so positiv entwickelt", zählt für Bürgermeister Rupert Fleischhacker jeder Arbeitsplatz.