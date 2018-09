WOCHE-Gewinnspiel zur Ortsreportage Grafendorf

12.09.2018, 00:30 Uhr

Preise:

Mit einem Klick auf den Button „Mitmachen“, ist die Teilnahme am Gewinnspiel bismöglich.1. Preis: Ein Gutschein im Wert vom 50,- Euro;2. Preis: Ein Gutschein im Wert vom 30,- Euro;3. Preis: Ein Gutschein im Wert vom 20,- Euro;Die Preise wurden von der Marktgemeinde Grafendorf zur Verfügung gestellt. Die Gutscheine können in einem Gastronomiebetrieb in der Marktgemeinde Grafendorf eingelöst werden.Eine Auszahlung der Preise in bar ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.