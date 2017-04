27.04.2017, 11:40 Uhr

Wohlfühlen mit Nordic Walking

Am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr findet im Landgasthaus Schreiner in Pöllau der Gesundheitsvortrag "Wohlfühlen mit Nordic Walking - körperliche Bewegung mit Nachhaltigkeit" statt. Als Referenten stehen Dr. Martin Kaiba, Facharzt für Innere Medizin, und Gesundheitstrainer Werner Riedl zur Verfügung; Gastvortragender ist der Nordic Walking Master Trainer für Österreich, Mag. Dr. Erwin Gollner. Der Eintritt ist frei.

Am Dienstag, 30. Mai, beginnen wieder die regelmäßigen Nordic Walking-Einheiten für alle Altersgruppen mit Werner Riedl, Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr im Aupark.

