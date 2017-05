Zwei neue Geschwister für "Augustinus Mönch"

02.05.2017, 15:32 Uhr

"Novize weiß" und "Novize rot" bereichern die historischen Weinkreationen des Lions-Clubs Fürstenfeld und rücken die Geschichte der Stadt Fürstenfeld ins Zentrum.

Die exklusive Weinedition "Augustinus Mönch" fand Anfang April seine Segnung und zeremonielle Einlagerung in der Krypta der Augustinerkirche, wo er bis zur feierlichen Hebung im Rahmen der Augustini-Festtage am 25. August seine endgültige Reife erhält. (Die WOCHE berichtete)Limitiert auf 1.362 Flaschen mit fortlaufender Nummerierung und auf 227 Holzkisten zu je sechs Flaschen kontingiert, birgt die Weinedition "Augustinus Mönch" nicht nur ein Tröpfchen gelebte Geschichte, sondern auch den besonders opulenten Weinjahrgang 2011.

Edler Tropfen mit historischer Offenbarung

Novizen als Vorboten und Samariter

Details

Das exquisite Kontingent, kann nun von Liebhabern, Kennern und Sammler edler Tropfen im Schlossweingut Thaller, dem Büro des Tourismusverbandes Fürstenfeld und der Homepage des Lions-Clubs Fürstenfeld per Bestellformular zum Preis von 276 Euro geordert werden. Inkludiert ist neben dem Premium-Set auch Platzreservierung und Eintritt zur "Offenbarung des Augustinus Mönch", der in der Augustinerkirche am 25. August der Öffentlichkeit präsentiert wird.Pro Premium-Wein-Set fließen 60 Euro für Hilfsprojekte in die Charity-Kasse des Lions-Club Fürstenfeld. Aktuell sind auch bereits zwei "Weingeschwister" als Vorboten unterwegs. "Novize weiß" und "Novize rot" halten Einkehr in die Fürstenfelder Gastronomiebetriebe."Beide Weine wollen ebenfalls Samariter sein und sind ab sofort für Wohltäter und Weinliebhaber im Tourismusbüro Fürstenfeld zum Ab-Hof Preis von 12 Euro erhältlich, wovon je Flasche 2 Euro in soziale und karitative Hilfsprojekte fließt", führt Lions-Bruder und Weinkreator Koarl Thaller aus."Sämtliche Weineditionen sind ja eng mit der Geschichte der Augustinermönche verknüpft. Es freut mich, dass diese Kampagne, das jahrhundertelange Wirken der Augustinermönche in der ehemaligen Festungsstadt transportiert und verstärkt ins allgemeine Bewusstsein rückt", freute sich auch Tourismusvorsitzender Josi Thaller über das erfolgreiche Projekt.Weinliebhaber haben bereits jetzt die Möglichkeit mittels Subskription-Überweisung sich ein limitiertes Premium-Weinset des "Augustinus Mönch" inklusive Platzreservierung und Eintritt zur "Offenbarung des Augustinus Mönch" am 25. August 2017 zu sichern.IBAN: AT70 3812 2000 0000 6916. BIC: RZSTAT2G122Pro Premium-Paket fließen 60 Euro in die Charity Kasse des Lions-Clubs Fürstenfeld. fuerstenfeld.lions.at oder www.weingut-thaller.at