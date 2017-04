Zwei neue Kommunale Klimaschutzbeauftragte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

28.04.2017, 13:39 Uhr

Der Klimaschutz-Lehrgang des Klimabündnis Österreich bietet Gemeindevertretern und auf lokaler Ebene tätigen Personen die notwendigen Fertigkeiten, um im Klimaschutzbereich aktiv zu werden. Auf dem Lehrplan standen Themen wie Klimawandel, umweltfreundliche Mobilität, Erneuerbare Energie, energieeffiziente Raumplanung, Bodenschutz, ökologische Beschaffung und Klimawandelanpassung. Erstmals richtete sich der Lehrgang im Rahmen eines Zusatzmoduls auch an Vertreter kirchlicher Einrichtungen. Die Teilnehmer setzten ihre frisch erworbenen Kenntnisse gleich im Rahmen ihrer Abschluss-Projektarbeit um. Der Lehrgang wurde - unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ. Prof. Helga Kromp-Kolb - von Klimabündnis Österreich mit finanzieller Untersützung des Landes Steiermark durchgeführt.

Gemeinden sind Motor im KlimaschutzUmweltlandesrat Anton Lang, der von LAbg. Helga Ahrer vertreten wurde, gratulierte den Absolventen und strich die Bedeutung dieser Ausbildung hervor: „Klimaschutz muss auf allen Ebenen der Gesellschaft ankommen. Daher ist die Verankerung dieses globalen Themenbereiches in den einzelnen Kommunen für mich ein ganz besonderes Anliegen. Denn die Gemeinden haben den unmittelbaren Kontakt zu den Bürgern und sind daher wichtiger Motor bei der Umsetzung der vielschichtigen Klimaschutzmaßnahmen. Mit dem heutigen Lehrgang haben in der Steiermark nun bereits 65 GemeindevertreterInnen diesen Lehrgang erfolgreich absolviert und alleine in diesem Jahr kommen 19 Absolventen aus der Steiermark. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass Klimaschutz bei uns sehr ernst genommen wird. Ich freue mich auf diese breite Unterstützung in den Gemeinden und bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die uns gesteckten Klimaschutzziele erreichen können.“