Altmandatare-Treffen in Stubenberg am See

Diese Leistungen spiegeln sich auch in den Wahlergebnissen wider. Alle Wahlen zu gesetzgebenden Körperschaften (Nationalrat oder Landtag) oder zum Europäischen Parlament hat die ÖVP im Bezirk bisher als klare Nummer 1 für sich entschieden. Seit 1945 vertraten bzw. vertreten insgesamt 15 Landtagsabgeordnete, 7 Nationalratsabgeordnete, 2 Landesräte sowie jeweils ein Mitglied der Bundesregierung und des Bundesrates den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in Graz und in Wien. Auch die allermeisten Bürgermeister stellt seither die Volkspartei. In der aktuellen Periode sind 32 der 36 Gemeinden von ÖVP-Bürgermeistern geführt.