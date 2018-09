06.09.2018, 20:47 Uhr

Bei der 17. Tennis Trophy des TC Luxhome Grafendorf wurde ansprechendes Tennis geboten.

Die 17. Kammel Kirchdorfer Congrete Solutions Trophy 2018 ging mit einem spannenden Finaltag zu Ende. Mehr als 65 Aktive aus 19 Vereinen spielten in zwei Bewerben um die begehrten Trophysiege. Der Herren Doppelbewerb ging an Helmut Ploder/ Siegfried Isak (TC Graz Waltendorf/ TC Georgsberg), die die Lokalmatadoren Bernd Kleinschuster/Gottfried Putz in drei Sätzen besiegten. Valentin Haider/Manuel Schantl (TC Neustift) belegten den 3. Platz . Im Mixedbewerb setzte sich die Paarung Lisa Gruber/ Marcel Rübenbauer (TC Luxhome Grafendorf/ TC Neustift) durch. Platz zwei ging an die Paarung Karin Fuchs/ Felix Prenner vor Annemarie Schlögl/ Arnold Meskolitsch. Die weiteren Sieger: Mixed-Doppel B-Bewerb: 1. Manuela Prenner/ Roman Prenner, 2. Andrea Freiler/ Stefan Tauß, 3. Marianne Kainz/ Andreas Schörgenhuber; Herren-Doppel B-Bewerb: 1. Gernot Pfeifer/Andreas Schörgenhuber, 2. Erwin Heitzer/ Manuel Schlögl, 3. Franz Strobl/ Stefan Tauß.