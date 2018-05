Athletisches Muskelspiel brachte Titel und Medaillen

04.05.2018, 13:40 Uhr

Drei Athleten der Fürstenfelder Fitnessworld von Peter Schüttengruber und Susanne Schweinzer gewannen Medaillen bei den Internationalen Österreichische Meisterschaften der International Federation of Bodybuilding and Fitness in Bregenz.

Die 28-jährige Maria Andreea Osvat holte sich den Staatsmeistertitel in der Kategorie "Bikini Fitness bis 1,63 Meter Körpergröße", in der Gesamtwertung "Bikini Fitnesss" landete sich auf dem zweiten Rang. Rene Winkler gwann Silber in der offenen Klasse "Masters Physique", hinter ihm auf dem Stockerl landete Manfred Hainz, der sich zudem Silber im Talentecup sicherte. Trainier der erfolgreichen Sportler ist Christian Lechner. Bei der Ankunft in der Fitnessworld gratulierte auch Bürgermeister Werner Gutzwar zu den großartigen Leistungen