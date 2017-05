Auswärtssieg für den FSK

07.05.2017, 06:53 Uhr

Der Fürstenfelder SK kehrte mit einem 3:1 Sieg in Frohnleiten auf die Erfolgsspur zurück.

Nach 35 Minuten war die Partie in Frohnleiten für den Fürstenfelder Sporrtklub praktisch gelaufen. Nach einem Solo von Beslic drückte Steiner zum 1:0 für die Oststeirer ein (21.). Danach verlängerte Dulzky eine Flanke von Grasser ins eigene Tor zur 2:0 Pausenführung für den FSK (35.). Nach einem Foul an Wruntschko legte Beslic per Elfmeter zum 3:0 nach (77.). Der Ehrentreffer von Frohnleiten zum 3:1 Endstand für den FSK war nur noch Ergebniskosmetik (88.). "Wir kontrollierten das Spiel und ließen durch Beslic, Goger und dem eingewechselten Rabl, der nur die Latte traf, eine Fülle von Chancen liegen. In Summe hätte der Sieg höher ausfallen müssen", sagte FSK Trainer Christian Waldl. Der Fürstenfelder Sportklub liegt sechs Runden vor Meisterschaftsende in der Tabelle auf Rang acht, jedoch nur vier Zähler hinter dem fünften Platz. Am kommenden Freitag, 12. Mai, gastieren Glaser und Co. in Lebring.