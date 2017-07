Christa Triebl weiter auf Erfolgskurs

26.07.2017, 09:06 Uhr

Christa Triebl vom Turnverein Fürstenfeld kann auf weitere Erfolge zurückblicken. Bei den Österreichischen Masters Meisterschaften der Leichtathletik in Wolfsberg holte sie sich in der Klasse W55 im 5.000 Meter Bahngehen und beim 1.500 Meter-Lauf Gold. Bronze gab es beim Weitsprung und beim Speerwurf. Auch beim Silvretta Run 3.000 in Tirol hat die Sportlerin erfolgreich teilgenommen. Als Draufgabe winkte bei den Steirischen Masters Meisterschaften im Gehen Gold beim 3.000 Meter Bahngehen.