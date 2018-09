Crossfit Hartberg Throwdown 3.0

25.09.2018, 07:18 Uhr

Mit der Veranstaltung wurden auch - wie in den Jahren zuvor - Spenden für den guten Zweck gesammelt. So konnte Crossfit Hartberg dem Verein „Sports for Hope“ € 500 überreichen, die einem verunglückten Motorradfahrer aus der Region zugute kommen.Die Veranstalter bedanken sich herzlich bei den Sponsoren: Hervis Sports, Groehle Travel, Intersport, Ink Couture Tattooart, RKP, RB Hartberg, Quartier Hartberg, HERZ, fit4life, all i need Tea, Teekanne.ErgebnisseDamen RX: 1. Platz: Stefanie Schadler 2. Platz: Isabella Schmidt-Kampl 3. Platz: Julia GerngroßHerren RX: 1. Platz: Michael Schlager 2. Platz: Patrick Müller 3. Platz: Robert ScheibelhoferDamen Scale: 1. Platz: Janine Gutmann 2. Platz: Lisa Kogler 3. Platz: Nicole NikaHerren Scale: 1. Platz: Markus Krutzler 2. Platz: Thomas Ehrenhöfer 3. Platz: Richard Neubauer