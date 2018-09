Das ÖFB Team war vom Falkensteiner begeistert

10.09.2018, 11:28 Uhr

Von 2. bis 10. September 2018 diente das Vier-Sterne-Superior und Adults-Only Hotel in Bad Waltersdorf als Quartier, während sich Alaba, Arnautovic & Co hier mental und physisch auf die Länderspiele vorbereiteten. Besonders weiß man hier die selbstverständliche Diskretion, den aufmerksamen und herzlichen Service, die exzellente Kulinarik angepasst an die Bedürfnisse und Wünsche der Spieler und die großzügige Möglichkeit zur Entspannung nach den Trainingseinheiten zu schätzen.„Mit Bad Waltersdorf habe ich schon als Vereins-Trainer sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier gibt es Ruhe, gute Trainingsmöglichkeiten und kurze Wege. Das ist für uns in der Vorbereitung auf die Länderspiele sehr wichtig“, so Teamchef Franco Foda.„Unser größtes Anliegen ist es, der gesamten Mannschaft die perfekten Rahmenbedingungen zu bieten, um sich bestmöglich zu regenerieren, zu entspannen und Kraft für anstehende Spiele zu tanken. Es freut uns sehr, dass sich sowohl Spieler, Trainer als auch Betreuerteam bei uns im Haus wohlgefühlt haben“, so Thomas Prenneis, der sich auf ein Wiedersehen mit dem ÖFB Team in seinem Haus freut.