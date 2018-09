Der BSC Vorau bei der Bogen - Weltmeisterschaft

14.09.2018, 13:23 Uhr

Zu Beginn waren „die Vorauer“ bei den Resultaten immerhin noch im obersten Drittel zu finden, doch schlussendlich war das Feld doch „zu weltmeisterlich“ und so schienen die Vorauer in der Endtabelle durchschnittlich in der Mitte auf, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Bemüht haben sich natürlich alle und der zweifache Europameister Alois Haspl, der zwar auf den guten 10. Platz aufschien, war mit seiner Leistung überhaupt nicht zufrieden, da natürlich der Ehrgeiz sehr groß war. Besonderes Pech hatte Hannes Seidl (Hannes der IV), der sich zu Beginn ebenfalls sehr viel vorgenommen hatte, und zu seinem Frust noch zusätzlich eine kleine „Lebensmittelvergiftung“ als Ausbeute dieser - für ihn bestimmt unvergesslichen WM - mit nach Hause brachte!Obmann Michaels Lechner sah das „Ganze“ sehr nüchtern“ und war auch mit den Einzelleistungen seiner Schützen zufrieden, und noch mehr freute ihn, dass er für diese WM etliche Sponsoren aufbrachte, was eindrucksvoll beweist, dass die Bevölkerung von Vorau und den angrenzenden Ortschaften geschlossen hinter dem BSC 3-D Vorau steht.