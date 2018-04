Der BSC will seine Panthers halten

30.04.2018, 05:24 Uhr

FÜRSTENFELD. Eines der stärksten Spiele in dieser Saison lieferten die Panthers Sonntagabend gegen den Tabellendritten Gmunden. Bis eine Sekunde vor Schluss führten die Panthers mit 81:79, ehe die Swans noch zum Ausgleich kamen und damit in die Overtime. Aufgrund des starken Kaders der Gmundner konnten die Panthers in der Verlängerung nicht mehr zusetzen und so kam es zur 91:95 Niederlage. Bester Mann am Feld war Marko Car mit 47 Punkten. Schon vor dem Ausgang des Spiels war die Situation klar, gemäß Beschluss der ABL gibt es heuer keine Relegation und somit auch keinen Absteiger, denn die Liga wird auf 10 Vereine aufgestockt. Der Meister der 2.ABL, die Vienna Timberwolves haben um eine Lizenz angesucht. Laut Karl Sommer will man beim BSC den Großteil der Spieler halten und die eine oder andere Verstärkung dazuholen. Wahrscheinlich wird aber Gordon Wesley aufgrund seiner tollen Leistungen nicht zu halten sein. Jetzt heisst es einmal Kräfte sammeln und dann wird wieder mit voller Kraft für die neue Saison gearbeitet.