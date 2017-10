Der Traum blieb unerfüllt

01.10.2017, 21:18 Uhr

Der TSV Prolactal Hartberg unterlag in der Profertil Arena dem Tabellenführer Wr. Neustadt mit 0:1.

In einer von Taktik geprägten Partie gelang es den Hausherren in der Profertilarena trotz mehr Spielanteilen und einem Übergewicht an Möglichkeiten nicht, den Wr. Neustädtern vor etwa 2000 Fans die Tabellenführung zu entreißen. Leider gehen im Sport alle Serien einmal zu Ende. Hartberg hatte mehr als ein Jahr zuhause kein Match verloren. Diesmal genügte ein Fehler in der Defensive, die der Gegner zum 1:0 Sieg nützte. und der Traum von der Tabellenführung blieb unerfüllt. "Es war eine sehr enge Partie, in der wir vorallem in der ersten Halbzeit Möglichkeiten zur Führung hatten. Der Gegner war sehr defensiv eingestellt, da konnten wir unsere Stärken aus der zweiten Reihe und bei Standards nicht so wie gewohnt ausspielen", meinte Obmann Erich Korherr. Da Ried und Innsbruck klare Siege verbuchen konnten, fiel Hartberg auf Rang vier zurück. Der TSV Prolactal Hartberg trifft nach der Länderspielpause am 13. Oktober 2017 auswärts auf Liefering.