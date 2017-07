Derby an Fürstenfeld

23.07.2017, 20:26 Uhr

Im Prestigederby behielt der Fürstenfelder Sportklub gegen Ilzer SV mit 5:1 die Oberhand.

Es war zwar nur ein Aufbaumatch, um das Prestige ging es beim Aufeinandertreffen der beiden besten Fußballmannschaften der Region Fürstenfeld aber dennoch. Beim diesmaligen Duell in Ilz siegte der Landesligist Fürstenfelder SK gegen den Ilzer SV klar mit 5:1. Die Tore der Sieger erzielten Bastian Jedlizcka nach Zuspiel von Glaser, Neuerwerbung Erik Kahr nach Grasser Flanke, Kapitän Glaser aus einem Elfmeter nach Foul an Goger, Bauer aus einem Eigentor und Flatscher nach Pass von Goger. "Für uns ist die Vorbereitung gut gelaufen, alle Spieler sind fit und wir freuen uns auf den Meisterschaftsstart", sagte Trainer Sascha Stocker. Beim Ilzer SV ist die Mannschaftsfindung im Gange. Bis zum Meisterschaftsstart am 11. August gegen Anger bleibt Trainer Sandro Perkovic noch ein wenig Zeit, die richtige Mischung zu finden. Der FSK trifft am kommenden Samstag, 29. Juli, um 15.30 Uhr auswärts auf Bruck.