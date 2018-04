DFC Ottendorf: Tabellenführung bleibt erhalten

30.04.2018, 05:39 Uhr

Ottendorfs Fußballdamen setzten den Erfolgskurs in der 13. Meisterschaftsrunde fort.

OTTENDORF. In der 13. Meisterschaftsrunde traf der DFC Ottendorf auswärts auf RB Felber Schokoladen Birkfeld. Dieses Duell war nichts für schwache Nerven, denn trotz einiger Torchancen auf Seiten der Ottendorfer Damen stand es bis zur 74. Minute unentschieden. Innerhalb 10 Minuten fielen dann endlich die Erlösungstreffer für den DFC Ottendorf und das Spiel wurde mit 3:1 verdient gewonnen.Die Erfolgsserie in der Frühjahrssaison geht für den Damenfußballclub Ottendorf somit weiter und auch die Tabellenführung in der Frauenlandesliga bleibt erhalten.Im nächsten Spiel am kommenden Samstag, 5. Mai, trifft der Tabellenerste um 14.30 Uhr am Sportplatz in Ottendorf auf den Tabellenzweiten, die Ladies Preding.