DFC Ottendorf verteidigte Tabellenspitze

07.05.2018, 07:59 Uhr

Chance auf Meistertitel rückt näher: Mit einem 6:0 feierten Ottendorfs Fußballerinnen den fünften Sieg in Folge!

OTTENDORF. Im Spitzenspiel zwischen dem DFC Ottendorf und den Kötz-Haus Ladies Preding konnte der DFC Ottendorf mit einem klaren 6:0 Sieg die Tabellenführung verteidigen. Es war der fünfte Sieg in Folge für die Ottendorfer Fußballerinnen! Mit drei Punkten Vorsprung auf Eibiswald führen sie die Tabelle an, die Chance auf den Meistertitel rückt also immer näher.In dieser Woche bestreitet der DFC Ottendorf zwei Spiele: am Donnerstag dem 10. Mai 2018 das WOCHE Steirer-Cup Halbfinale um 17 Uhr auswärts gegen Kirchberg und am Samstag den 12. Mai um 17 Uhr auswärts auf den Tabellenzweiten Eibiswald.