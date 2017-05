Die Turniersaison ist eröffnet!

02.05.2017, 00:07 Uhr

Ihr Fleiß überzeugt und entwickelt sich zur Quelle des Erfolges. Belohnt wurden ihre Ritte mit einem 1. u. 2. Platz in der Klasse A u. L in Rudersdorf.Als nächste Herausforderung steht das „Hartberger Reitturnier“ zu Pfingsten vom 2. - 4. Juni ins Haus. Zur Austragung kommen Bewerbe von der Pony- bis zur Grand Prix-Klasse. Ein besonderer Programmhöhepunkt ist die Führzügelklasse u. die Musikkür mit Kostüm sonntags. Hartberg zählt inzwischen zu den wichtigsten Reitturnieren in der Steiermark. Auf zahlreiche Teilnahme und Ihren Besuch freut sich der Obmann - Günter Weghofer