18.07.2017, 07:49 Uhr

Erfolgreiche Ü-50

Die Ü-50 des ESV Flugrad Hartberg hat eine erfolgreiche Sommersaison hinter sich. Alfred Grabner, Rudolf Gumhold, Johann Steinbrenner und Wolfgang Siegl blieben bei der Gebietsmeisterschaft erfolgreich. Danach schafften sie in der Unterliga mit Platz vier den Aufstieg in die Landesliga, wo sie Platz acht belegten und als Steher in der Landesliga verblieben. Ab sofort starten Alfred Grabner und Co. das Training für die Wintersaison.

