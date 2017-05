Erfolgreiches Wochenende für das WSA Greenteam in Stattegg

09.05.2017, 21:25 Uhr

Beim Gipfelsturm am Sonntag ist Erich Andrejek auf der Classicstrecke mit 55km und 2490 Hm mit Rang 3 der nächste Podestplatz gelungen. Auf der Smallstrecke mit 22km und 1200Hm belegt Michi Zink Rang 3 in der Gesamt- und Klassenwertung. Edi Trausmüller kann wiederum die AK 4 souverän für sich entscheiden. Auf dem zweiten Platz bei den Damen1 erreicht Anja Gleichweit das Ziel am Schöckl. Mit den Plätzen 12 durch Sandro Nistelberger, und 9 durch Josef Gleichweit und Manfred Heiling in den jeweiligen Altersklassen wird ein gelungenes Rennwochenende komplettiert. Mit diesen geschlossen starken Leistungen kann die Teamwertung wiederum nach Kaindorf geholt werden.