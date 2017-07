24.07.2017, 08:08 Uhr

Fußball Camp eröffnet

Mit über Teilnehmern avancierte das Fußball Nachwuchscamp der Juniors Hartberg in den letzten Jahren zu einem österreichweit einzigartigen Event. 30 Trainer bildeten fünf Tage lang die Jungkicker im technischen und taktischen Bereich fort. Höhepunkt ist die Verabschiedung der Nachwuchsfußballer mit Siegerehrung in der Profertil Arena vor dem Erste Liga Match Hartberg gegen den FAC. Der Dank von Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch gilt in erster Linie den Organisatoren Anton Winkler, Herbert Schweiger und Franz Handler.

Gefällt mir