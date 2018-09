Gegen Pircha will es Loipersdorf besser machen

09.09.2018, 22:22 Uhr

Beim Spiel gegen Kirchbach musste sich Loipersdorf 2:1 geschlagen geben.D

LOIPERSDORF. Eine ausgeglichene erste Halbzeit mit keinen Chancen auf beiden Seiten.Nach Seitenwechsel spielte Loipersdorf sehr stark auf und kam auch zu vielen guten Chancen, doch ohne Torerfolg.Ein Konter in der 53. Minute und die erste Chance für Kirchbach ging ins Tor. Danach hatte auch Kirchbach noch einige Möglichkeiten. Loipersdorf war zwar spielerisch besser, doch ohne Tore gibt es eben keine Punkte. Und wieder war es ein Konterangriff in der 69. Minute zum 2:0 für Kirchbach. Loipersdorf bemühte sich weiters, aber der Anschlusstreffer von Maurer in der 86. Minute kam zu spät. Es blieb beim 2:1 Sieg für Kirchbach.Kommenden Sonntag, 16. September 2018 um 16 Uhr spielt Loipersdorf gegen Pircha.Vorspiele: 12 Uhr DUSV U14 gegen Feldbach/Mühldorf und 14 Uhr DUSV U13 gegen Wechselland/Dechantskirchen.