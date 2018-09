Hartberg Sieg gegen Altach

16.09.2018, 20:56 Uhr

Der TSV Prolactal Hartberg drehte in den letzten Minuten die Partie gegen Cashpoint Altach.

In einem an Spannung nicht zu überbietenden Match konnte der TSV Prolactal Hartberg gegen den Tabellenletzten Altach einen 2:1 Heimsieg landen. Nachdem Altach Keeper Kobras mit tollen Paraden bei Schüssen von Flecker, Kröpfl und Diarra eine Führung der Hausherren verhinderte, gelang den Gästen aus Altach die Führung (82.). Danach riskierte Hartberg alles und dehte die Partie nach zwei Standards in der Schlussphase duch Ivan Kjubic (86.) und Philipp Siegl (92.) in einen 2:1 Heimsieg. Nun wartet auf die Oststeirer am kommenden Samstag um 17 Uhr die schwere Auswärtspartie gegen St. Pölten. "Die Niederösterreicher sind die Überraschungsmannschaft der Saison und liegen auf Platz drei. Gegen uns werden sie aber nicht wie in den bisherigen Partien das Spiel machen müssen. Das ist bestimmte eine neue Situation für sie. Wir werden versuchen, unsere beste Leistung abzurufen, um nicht unbelohnt heim zu fahren", sagt TSV Pressesprecher Roland Puchas.