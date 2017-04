Hermann Neubauer gewinnt die Wechselland Rallye 2017

30.04.2017, 18:21 Uhr

Sieg für Hermann Neubauer!

Der Rallye Staatsmeister von 2016 fährt mit seinem Ford Fiesta WRC als Erster bei der Wechselland Rallye mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden vor Raimund Baumschlager über die Ziellinie.Baumschlager, der mit dem VW Polo WRC des Rallye Weltmeisters Sébastien Ogier startete, befindet sich noch in einer Lernphase, da es doch eine größer Umstellung von seinem Skoda Fabia R5 auf den VW Polo WRC war. Baumschlager konnte noch die Powerstage für sich entscheiden und erhielt dafür weitere drei Punkte.Dritter wurde Gerwald Grössing, ebenfalls mit einem Ford Fiesta WRC.Die Rallye war geprägt von schwierigen Wetterverhältnissen. Schneefall am Hochwechsel, Nebel, Regen, gefolgt von Sonnenschein, verlangten den Piloten alles ab.Neubauer kommt somit als Führender der Rallye Staatsmeisterschaft am 24. Juni 2017 zur Schneebergland Rallye im Raum Rohr im Gebirge.