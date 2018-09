16.09.2018, 20:23 Uhr

So hat das Turnier einen neuen Hauptsponsor und einen neuen Namen – Holzbau-Hirschböck_Wintercup.Vertreten wird der neue Hauptsponsor Holzbau Hirschböck aus Hartberg aktiv beim Wintercup durch einen seiner beiden Geschäftsführer, durch Wolfgang Raser.Wolfgang Raser, selbst leidenschaftlicher Tennisspieler, nimmt natürlich gerne die sportliche Herausforderung an und freut sich schon auf spannendes Doppeltennis in diesem Winter in Bad Waltersdorf. Ein besonderes Anliegen ist es Wolfgang, dass neben dem Sport auch der so wichtige gesellschaftliche Teil des Wintercups wieder mehr in den Mittelpunkt rückt.Für einen reibungslosen Turnierablauf sollen kompakte Spieltage und -zeiten sorgen, wobei man in Bad Waltersdorf den Vorteil hat gleich auf 4 Plätzen gleichzeitig spielen zu können.Und auf alle Teilnehmer des Holzbau-Hirschböck Wintercups wartet zum Turnierstart ein Starter-Package, damit eine jede und jeder auch mit vollen Elan in den Tenniswinter starten kann.Anmeldungen zum Turnier werden ab sofort in der Tennishalle Bad Waltersdorf, per Telefon unter 03333/3535 oder per Mail unter HHHwintercup@gmx.at entgegengenommen.