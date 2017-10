15.10.2017, 07:27 Uhr

Ilz bleibt an der Spitze

Der SV Ilz verteidigte mit einem 3:2 Sieg gegen Bad Waltersdorf die Tabellenführung in der Oberliga Süd. "Mann des Tages" war der junge Tobias Breitenberger, der mit drei Treffern Ilz 3:0 in Führung schoss. Bad Waltersdorf konnte in der Schlussphase zulegen und kam auf 3:2 heran, für den Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Der SV Ilz gastiert am Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr bei der KM II in Weiz.

