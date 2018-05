Kadan bei der Europameisterschaft

06.05.2018, 15:08 Uhr

Die Fürstenfelderin Ursula Kadan ist bei der Orientierungslauf EM im Tessin in der Schweiz dabei.

In den letzten Wochen hatte Österreichs Top-Orientiuerungsläuferin Ursula Kadan vom OC- Fürstenfled immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sie verpasste alle Trainingswettkämpfe und hatte nach dem Einstieg ins Training immer wieder mit Atemproblemen zu kämpfen. Sie konnte aber bei den 10Mila Wettkämpfen in Schweden an den Start gehen und es gab von der Verbandsärztin grünes Licht für einen Start bei der Europameisterschaft im Tessin, dem italienisch sprechenden Teil der Schweiz. "Ich bin froh es doch noch zur EM geschafft zu haben. Ich werde versuchen mit der notwendigen Lockerheit, die bei so großen Wettkämpfen immer erforderlich ist, an den Start zu gehen. Ergebnismäßig erwarte ich mir nicht allzu viel, das hebe ich mir für die WM auf. Ich werde natürlich mein Bestes geben, was immer das zur Zeit auch ist", sagt Ursula Kadan, die im Sprint und über die Mittelsdisstanz sowie im Staffelbewerb die österreichischen Farben vertreten.