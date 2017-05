Kurort wurde zum Hotspot für Läufer

04.05.2017, 09:16 Uhr

Beim 17. Lauffestival in Bad Blumau gingen über 1.300 Teilnehmer an den Start.

Viele Schaulustige im Zentrum von Bad Blumau und rund 1.300 Athleten machten das zum Thermenland Steiermark Laufcup 2017 zählende Laufestival zum großen Sportfest. Die Läufer und Walker fanden neben einem tollen Rahmenprogramm auf der Strecke, die in 5-Kilometer-Schleifen rund um den Kurort angelegt war, optimale Bedingungen bei etwas kühlerem Wetter für Höchstleistungen vor. Den Jugend- und Volkslauf über 5,2 Kilometer entschied bei den Damen Olivia Zach vom Fürstenfelder Verein "dertriathlon.com" in der Zeit von 0:20:22,5 vor Sarah Schieder vom Gastgeberverein MSC Rogner Bad Blumau für sich. Bei den Herren siegte Andreas Potocar aus Graz.Im Viertelmarathon über 10,5 Kilometer lief die Ungarin Aniko Kalovics mit 0:40:44,6 die schnellste Zeit, bei den Herren siegte ihr Landsmann Zolt Zsoder in 0:36:39,2. Die Ziellinie beim 21,1 Kilometer-Halbmarathon durchlief Cornelia Pfleger vom Team "Hurtig und Flink" mit 01:29:25,2 als Schnellste, im Lauf der Herren absolvierte Christian Troger vom Polizeisportverein Leoben mit 01:17:30,1 vor Lukas Horvath den Kurs mit der besten Zeit.Bei den Walkern blieb die Zeitnehmung bei Manfred Übelleitner aus Peggau bei 0:53:12,4 stehen, dicht auf den Fersten folgte ihm der Fürstenfelder Erwin Wolf. Unter den Zuschauern waren auch Bürgermeister Franz Handler und Tourismusobfrau Maria Perl. Den Startschuss feuerte Rogner Bad Blumau-Direktorin Melanie Franke ab.