Lafnitz Serie gerissen

06.05.2017, 14:24 Uhr

In Gleisdorf erlitt Lafnitz die erste Niederlage in der Regionalliga seit September 2016.

Das Match begann für den SV Licht Loidl Lafnitz ungünstig, denn schon in der dritten Minute musste man nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr das 0:1 hinnehmen. Torschütze Markus Ostermann kam dabei völlig ungehindert zum Schuss. Von diesem Schock erholte sich Lafnitz nur langsam. Trotzdem gelang Tieber der Ausgleich (38.). Kurz vor Seitenwechsel traf Freistoßspezialist Ostermann aus etwa 20 Meter zum 2:1 für die Hausherren, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. Nach Seitenwechsel war Lafnitz spielbestimmend, bei den wenigen guten Chancen durch Mario Kröpfl und Michael Tieber sowie bei einem Distanzschuss von Michael Kölbl war aber Gleisdorf Keeper Leitner nicht zu bezwingen. Der SV Licht Loidl Lafnitz musste Gleisdorf nun vorbei ziehen lassen und rangiert in der Tabelle auf Platz drei. Diesen Rang möchte man natürlich im Heimspiel gegen Allerheiligen am kommenden Samstag, 13. Mai 2017, um 19 Uhr in der Lafnitzer Fußballarena festigen.