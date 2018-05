Lafnitz sicherte sich den Titel

06.05.2018, 10:41 Uhr

Lafnitz in der 2. Bundesliga, das ist der derzeitige Höhepunkt einer grandiosen Erfolgsgeschichte.

Nach dem 3:1 Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Gleisdorf ist dem SV Licht Loidl Lafnitz der Meistertitel in der Regionalliga Mitte zwei Runden vor dem Ende nicht mehr zu nehmen und die Schützlinge von Trainer Ferdinand Feldhofer steigen in die neu geschaffene 2. Fußball-Bundesliga auf. Mario Kröpfl (2) und David Schloffer ebneten mit ihren Treffern den Weg zum Sieg. Licht Loidl Lafnitz zeigte in diesem Match all das, was die Mannschaft bisher auszeichnete, mannschaftliche Geschlossenheit und die Bereitschaft jedes einzelnen, für seinen Teamkollegen zu kämpfen. "Gratulation an mein Team, das bei der ersten Möglichkeit die Chance auf den Titelgewinn realisierte", lobte Trainer Ferdinand Feldhofer seine Mannschaft. "Lafnitz und Bundesliga, das ist eine Kombination, die wir in Lafnitz als Sport- und Fußballfamilie wahr machen konnten", zog Obmann Bernhard Loidl fast ein wenig sentimental Bilanz. Am 11. 5. gastiert der SVLLL in Stadl Paura.