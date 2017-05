Loipersdorf und Bad Blumau trennten sich mit einem Unentschieden

15.05.2017, 07:58 Uhr



Entenrennen des Sportvereins Loipersdorf

Eine besondere Veranstaltung wartet am kommenden Sonntag des Sportvereines Loipersdorf: ein Entenrennen in der Rittschein.Beginn ist um 12 Uhr am Gelände zwischen Feuerwehrhaus und Rittscheinbach.„Rennentenlose“ sind bei allen Mitgliedern des Dietersdorfer USV Therme Loipersdorf bis kurz vor dem Start erhältlich. Eine Besichtigung der Rennstrecke, die von der „Oberen Rittscheinbrücke“ bis zum Feuerwehrhaus (FF Dietersdorf) führt, ist ebenso möglich. Um 14 Uhr wird es dann spannend, hunderte kleine gelbe Plastikenten werden ins Rennen geschickt. Auf die Gewinner warten tolle Preise, wie € 500,-- in bar, Fahrräder, Geschenkkörbe und viele weitere Preise.Der Eintritt ist frei.