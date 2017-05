"Minis" waren stark am Ball

05.05.2017, 14:30 Uhr

Dabei sein ist alles - so lautete das Motto des Panthers-Mini-Turniers in der Stadthalle Fürstenfeld.

120 kleine Basketball-Fans spielten beim Panthers-Mini-Turnier in den Altersklassen XU-10 und XU-12 in der Stadthalle Fürstenfeld um den Sieg. In der Gruppe XU-10 konnten die Mini Basket Mödling mit drei Siegen das Spiel für sich entscheiden dicht gefolgt vom DBBC Graz und dem Schul-Team Schlaining. Bei den XU-12 holten sich DBBC Graz I, vor dem UBI Graz und dem ATSE Graz den Sieg. Platz vier ging an die Fürstenfeld Panthers."Die Siegerehrung dieses Turnieres ist für mich etwas ganz besonderes. Es gibt nur Gewinner", betonte Erich Feiertag vom BSC Panthers Fürstenfeld. "Ein großer Dank gilt allen Eltern, den Sponsoren und auch der Stadtgemeinde Fürstenfeld, die das Spiel erst möglich gemacht haben."