Neues Trainer-Duo für den FSK

15.05.2017, 08:15 Uhr

Peter Hochleitner und Sascha Stocker übernehmen die sportliche Führung.

Wie Franz Jost, Obmann des SC Fürstenfeld, und Sektionsleiter Rene Heinrich informierten, steht dem Fußballklub mit Saisonende ein Trainerwechsel bevor. Christian Wadl, dem es gelang, die Mannschaft im Landesliga-Mittelfeld zu positionieren, verlässt nach eineinhalb Jahren den Verein. An seine Stelle rückt mit dem Bad Gleichenberger Fußball-Urgestein und Unternehmer Peter Hochleitner sowie mit Sascha Stocker, langjähriges FSK-Kadermitglied und in den letzten drei Jahren Co-Trainer der Kampfmannschaft, ein Trainer-Duett. Hochleitner hat zuletzt den TUS Bad Gleichenberg als Coach an die Tabellenspitze der Landesliga geführt. Mit ihm schlüpft ab der kommenden Saison der Bad Gleichenberger Mittelfeldregisseur Nejc Omladic ebenfalls in den FSK-Dress.Obmann Jost dankte dem scheidenden Coach Wadl, ehe er sich der Zukunft widmete: "Wir gehen mit zwei Trainern in die Saison, die beide das nötige Herblut mitbringen. Ich bin überzeugt, dass sie einander mit ihren Qualitäten gut ergänzen." Nach seiner erfolgreichen Mission beim südoststeirischen Verein freue er sich riesig auf die neuen Herausforderungen in Fürstenfeld meinte Hochleitner in einem ersten Statement. Durch meinen betriebswirtschaftlichen Background lege ich großen Wert auf Faktoren, die das Funktionieren von Organisationen gewährleisten. Ich bin nicht der klassische Establishment-Trainer, sondern habe durchaus meine eigenen Ansätze", freut sich Hochleitner auf die Zusammenarbeit mit Stocker. Sportliches Ziel ist ein Platz unter den Top-5-Teams der Landesliga.