Peter Brabek ist Weltmeister im Orientierungslauf

05.05.2017, 10:59 Uhr

Über 600 Athleten aus 27 Nationen von Japan über China bis Amerika nahmen an der WM in Palermo teil. In anspruchsvollem Gelände hatte er nach 32:11 Minuten einen Vorsprung von 26 Sekunden auf den zweiten Athleten aus England und 1:52 auf den Dritten aus Schottland.Der 13-jährige Athlet des OC Fürstenfeld gilt als sportliches Allroundtalent, gewann mit den Volleyballern mehrere Landes-Meistertitel, ist im Skifahren Medaillengewinner bei steirischen Cuprennen und Fußballer beim USV.Der OLC Fürstenfeld hat damit nach Leo Holper wieder einen Weltmeister hervorgebracht und gilt als Kaderschmiede erfolgreicher Orientierungsläufer.