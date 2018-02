Pöllauer Stocksport-Damen feierten einen Riesenerfolg

04.02.2018, 18:05 Uhr

Erstmalig als Aufsteiger in die Bundesliga in Salzburg, der zweithöchsten Spielklasse Österreichs, erreichten die Pöllauer Stocksport-Damen sensationell den 3. Gruppenrang. Als zweitbestes Steirisches Team haben sie somit einen Steher und den Verbleib in der Bundesliga abgesichert.