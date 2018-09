Starke FSK Leistung blieb unbelohnt

08.09.2018, 13:23 Uhr

Die Siegesserie des Fürstenfelder Sportklubs wurde mit der 0:1 Niederlage in Mettersdorf beendet.

Der Landesligaschlager zwischen dem SV Mettersdorf und dem Fürstenfelder Sportklub war von Beginn an ein kopfbetontes echtes Spitzenspiel, das vom Tabellenführer Fürstenfeld über weite Strecken dominiert wurde. "Leider konnten wir einige Großchancen nicht nützen. Unsere Leistung war aber mehr als in Ordnung. In so engen Spielen geben Kleinigkeiten den Ausschlag, uns hat leider diesmal ein wenig das Spielglück gefehlt", meinte FSK Trainer Sascha Stocker nach dem Spiel. Für den FSK geht es am kommenden Freitag um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SC Bruck weiter. Die Überraschungsmannschaft aus der Vorsaison hat kadertechnisch weiter aufgerüstet und wurde bisher bestimmt unter ihrem Wert geschlagen. "Bruck ist ein offensivstarker Gegner. Können wir aber unsere bisher gezeigten Leistungen wiederholen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unsere gute Heimbilanz bestätigen können", meinte Coach Stocker im Hinblick auf das nächste Match.