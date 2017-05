Steirische MTB-Schulmeisterschaften

09.05.2017, 10:56 Uhr

Erfolgreiche Biker am BORG Hartberg

In Stattegg fanden die steirischen Mountainbike-Meisterschaften der Schulen statt. Bei idealen Wetterbedingungen wagten sich sieben Athleten des Gymnasiums Hartberg auf den anspruchsvollen Kurs. Die wettkampferprobten Biker Andre Feldhofer, Jonas Kreiner, Raffael Zillinger, Tim Strobl sowie Erik und Alex Posch starteten in den Profi-Klassen, Janik Haas trat in der Hobby-Klasse in die Pedale. Vor den Augen zahlreicher Zuseher, den mitgereisten Eltern und Betreuer Philipp Kerschbaumer konnten die Schüler/innen des Gymnasiums tolle Leistungen zeigen, lieferten sich bergauf packende Zweikämpfe und bewiesen in den technischen Passagen bergab ihren Mut.Insgesamt konnten die Sportler aus Hartberg gleich vier Medaillen mit nach Hause nehmen (Silber: Erik Posch, Janik Haas; Bronze: Jonas Kreiner). Alex Mia Posch erkämpfte sich sogar die „Goldene“ und kürte sich zur steirischen Schul-Meisterin.Die Schulgemeinschaft des BG/BRG/BORG Hartberg freut sich über die gezeigten Leistungen und gratuliert herzlich!