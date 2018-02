Steirischer Meistertitel für Sabrina Oswald

14.02.2018, 07:36 Uhr

Nach ihrer „Grundausbildung“ in Pöllau wechselte die steirische Nachwuchshoffnung zum TSV Hartberg Tennis und ins Regionale Leistungszentrum (RLZ) Hartberg, wo sie unter Darij Krajnc mehrmals die Woche ihr Tennis- und Konditionstraining absolviert. Als „Ausgleich“ nimmt diese vielseitige Sportlerin noch an Hip-Hop Staats- und Weltmeisterschaften teil.Als Schülerin besucht sie am Gymnasium Hartberg (Partnerschule des RLZ) die Tennissparte um auch hier optimale Trainingsunterstützung zu genießen. „Sabrina ist wirklich eine tolle Spielerin. Sie spielt aggressives Powertennis und kennt auch im Training nur vollen Einsatz!“ freut sich Trainer Darij Krajnc.