Tolle Erfolge bei der Austria Race Walking Trophy

27.04.2017, 14:42 Uhr

Cathérine Prasch aus Übersbach (WU16) und Rafael Schrapf aus Dietersdorf bei Loipersdorf (MU14) - beide im Verein TUS Feldbach aktiv - holten sich dort in ihren Klassen den Sieg. Beide führen nach vier Bewerben in den jeweiligen Klassen.Weitere Veranstaltungen bei denen die beiden Sportler teilnehmen werden sind das Fürstenfelder Herbstgehen am 23. September (2,3 km) das LCC Herbstgehen in Wien am 15. Oktober (7 km) und das Leopoldigehen in St. Pölten am 12. November (5km)